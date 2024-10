Nie wszyscy w rządzie podzielają pomysł Lewicy o Wigilii. "Nie jestem przekonany"

Projekt Lewicy ws. wolnej od pracy Wigilii został skierowany do opinii - wynika z informacji na stronie Sejmu. Zakłada on, że Wigilia będzie dniem wolnym od pracy m.in. dla pracowników handlu.

"Należy zauważyć, że z tego względu pracodawcy często decydują się na skrócenie czasu pracy do godziny 12.00 lub 13.00, w celu zapewnienia bezpiecznego powrotu pracowników do domu do swoich bliskich. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że dzień wolny będzie obowiązywał dla wszystkich pracowników, również pracowników placówek handlowych, którzy pracują tego dnia do godz. 14.00" - zaznaczyli autorzy projektu.