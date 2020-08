Nielegalne mieszkania pracownicze. Spory problem, trudny do zwalczenia

Nielegalne kwatery robotnicze na osiedlach jednorodzinnych to prawdziwa plaga - czytamy w "Rzeczpospolitej". Trudno się ich pozbyć, choć są i tacy, którym się to udaje, jednak głównie to walka z wiatrakami.

W rozmowie z dziennikiem mieszkaniec podwarszawskiej miejscowości powiedział, że jego sąsiad wynajął dom firmie budowlanej i interesuje go tylko pieniądze. Jak dodaje, pozostałym zafundował trudne sąsiedztwo. - Libacje, głośna muzyka do rana, bójki, zaśmiecanie osiedla. Niestety, prośby czy interwencje policji nie skutkują, a nadzór budowlany bezradnie rozkłada ręce - wylicza.

To samo dotyczy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Ten nie pracuje wieczorem, a osoby, które mieszkają w takich hotelach, dopiero wtedy do nich wracają. Właściciela domu o kontroli zawiadamia się z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Ma dość czasu, by się do niej odpowiednio przygotować - wyjaśnia mecenas.