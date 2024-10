Niemcy mają problem. "Bramy fabryk i sklepy zamykają się na zawsze"

hejterzy przestancie pisac bzdury przyyczyna gospodarki sa migranci, wiec wam przypomne to sa migraci na polskich wizach, to banda PiS sciagnela na rozkaz Putina prawie 350tys. migratow i wcale bym nie zdziwil sie, zeby kraje UE przysylali ich z powrotem do Polski to PiS icg zaperosil tylko za jedyne 5000 $ macie duzo osob do wykarmienia ! no coz banda Pycha i Szmal oraz Skorumpowani Przesstepcy nakradli z budzetowki setki miliardy zlotych to maoga migratami opiekowac sie