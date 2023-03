"Niemcy stoją w rozkroku". Wojna w Ukrainie wpłynęła na plan reformy energetyki

W początkowym okresie po wybuchu wojny w Ukrainie nie było pewności, jaka będzie przyszłość procesu transformacji energetycznej Niemiec, nazwanego "Energiewende". Reakcją Niemiec na agresję Rosji było wstrzymanie uruchomienia Nord Stream 2 . A to rosyjski gaz właśnie miał być paliwem przejściowym napędzającym energetykę naszych sąsiadów .

NS1 zapewniał rocznie Niemcom 55 mld m sześc. NS2 miał podwoić przepustowość, co pozwoliłoby w pełni zaspokoić zapotrzebowanie naszych sąsiadów na ten surowiec. Michał Kędzierski w swojej analizie udostępnionej na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW) powołuje się na dane grupy badawczej AGEB i zauważa, że w 2022 r. zużycie gazu ziemnego w niemieckiej energetyce wyniosło niecałe 80 mld m sześc. Choć trzeba tu podkreślić, że ze względu na perturbacje geopolityczne w RFN ograniczono konsumpcje błękitnego paliwa, co skutkowało jej zmniejszeniem niemal o 15 proc.

Transformacja przyspiesza

A jednak rządząca koalicja nie zamierzała rezygnować z Energiewende, czyli strategii zakładającej obniżenie emisji energetyki niemieckiej poprzez zwiększony udział źródeł odnawialnych w miksie. Zakładała ona, że do 2030 r. udział OZE w zużyciu energii elektrycznej wyniesie 65 proc. (w 2022 r. wyniósł 46 proc.) – zauważa OSW.

Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka24.com, z kolei podkreśla, że można też zaobserwować zmiany w myśleniu społeczeństwa i polityków o energetyce jądrowej. Niemcy, dotychczas przodujące w krytyce atomu i wyłączaniu elektrowni atomowych , ugięły się i zdecydowały się wydłużyć działanie trzech ostatnich siłowni. Na razie do połowy kwietnia 2023 r., jednak współtworzący rządzącą koalicję liberałowie z FDP chcą, by były jeszcze dłużej eksploatowane.

Sen o wodorze

W planach zresztą są kolejne inwestycje. W niedługim czasie mają zostać otwarte trzy kolejne terminale LNG (Wilhelmsaven II, Stade, Lubmin II), dzięki którym sytuacja w energetyce powinna być ustabilizowana już w 2024 r. Ponadto niedaleko Rugii ma powstać hub LNG mający moc regazyfikacyjną na poziomie 38 mld m sześc. rocznie. Czyniłoby to z niego największy terminal LNG na świecie – zauważa OSW.

Niemcy dużo sobie obiecują po wodorze. Elektrownie gazowe mają być powoli przystosowywane do współspalania tego paliwa. Docelowo ma natomiast nastąpić całkowite ich przestawienie na wodór. Coraz silniejsze opieranie energetyki na raczkującej na razie technologii wodorowej jest jedną z przyczyn politycznego zbliżenia się Niemiec i Norwegii . Oprócz importu gazu czy ropy z północy Berlin planuje też ramię w ramię z Oslo zaangażować się, także finansowo, w rozwój wodoru.

Na razie jednak wraca węgiel

Portal "Deutsche Welle" w ostatnich dniach informował, że obecnie Niemcy transportują dziennie 30 tys. ton surowca z portów . Z kolei "Bild" na swojej stronie internetowej podawał, że w 2022 r. nasi sąsiedzi kupili za granicą o 8 proc. więcej węgla niż w 2021 r . Według oceny stowarzyszenia importowego VDKI do kraju trafiło łącznie 44,4 mln ton. Mimo wojny Rosja i tak pozostała największym dostawcą – trafiło stamtąd 13 mln ton węgla. Obecnie jednak Berlin odciął się od dostaw ze Wschodu ze względu na unijne sankcje.

Potrzebna korekta planu?

Mimo tych wszystkich kroków Niemcom nadal grozi luka energetyczna. Agencja Bloomberga szacowała, że Berlin od początku inwazji Rosji na Ukrainę miał przeznaczyć ponad 260 mld euro na walkę z bezpośrednim ryzykiem kryzysu energetycznego . Jednak całkowite uodpornienie systemu energetycznego kraju do 2030 r. ma pochłonąć ponad 1 bln dolarów. Dlatego też w ocenie Jakuba Wiecha niezbędna jest głęboka reforma niemieckiej koncepcji.

– Decyzje o budowie terminali LNG, o przedłużeniu funkcjonowania atomu, to są decyzje doraźne. Jednak one nie rozwiążą gigantycznego problemu z deficytem mocy, który pojawi się, jeżeli Berlin będzie dążył do realizacji swojego energetycznego planu. Dlatego czekamy cały czas na głęboką, strukturalną korektę Energiewende, ale ona nie nadchodzi. Choćby też ze względu na fakt, że tani gaz z Rosji, który miał być paliwem przejściowym, już nim nie będzie. Niemcy na razie stoją w rozkroku. Pytanie, w którą stronę pójdą – kończy nasz rozmówca.