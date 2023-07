Niemiecka gazeta chwali Polskę. "Wyrasta na nową potęgę gospodarczą Europy"

Polska "wzorowym uczniem UE" i "pomostem ze Wschodem"

Handelsblatt chwali sukcesy gospodarczy Polski, nazywając nasz kraj "wzorowym uczniem Unii Europejskiej". Podkreśla jednak, że państwo polskie "pod względem praworządności stanowi utrapienie". Redakcja przypomina m.in. toczący się z Brukselą spór o reformy sądownictwa czy o przyjmowanie uchodźców. Nadal jednak Polska jako "szósta co do wielkości gospodarka w strefie euro pisze swoją historię sukcesu gospodarczego" - twierdzi HB.

HB wskazuje, że Polska wykorzystuje fakt, iż Rosja została praktycznie wykluczona jako lokalizacja inwestycji. Z szacunku ekspertów wynika, że obecnie prawie co czwarta europejska firma wybiera Polskę, jeśli chodzi o relokację produkcji. Na atrakcyjność Polski przemawia bliskość Niemiec (jako najsilniejszej gospodarki Europy), a także wysokie wskaźniki wydajności, niskie koszty pracy, rynek wykwalifikowanych pracowników, dobrze rozwinięta infrastruktura.

Polska atrakcyjna dla zagranicznych inwestycji

Handelsblatt podkreśla przy tym, że w ostatnich latach inwestycje do Polski napływały głównie z Luksemburga, Niemiec, Holandii i Francji. Teraz jednak Polskę za trafną lokalizację dla inwestycji uważają nie tylko firmy z Europy. Ostatnio swoją wielką budowę w naszym kraju ogłosił amerykański Intel, który we Wrocławiu ma zbudować fabrykę chipów - wartość inwestycji szacowana jest na 4,2 mld euro.

Na inwestycje w Polsce, zaznacza HB, decyduje się także wiele firm średniej wielkości. "Już co dziesiąty inwestor pochodzi z sąsiedniej Białorusi lub z Ukrainy. Od początku rosyjskiej kampanii ukraińskie firmy coraz częściej przenoszą się do Polski, tylko w zeszłym roku było ich 22 tys." – zauważa HB.

Dodaje, że "ekonomiści zwracają uwagę, iż napływ uchodźców z Ukrainy powoduje koszty społeczne, ale jednocześnie zapewnia krajowi setki tysięcy wykwalifikowanych pracowników. (...) Około 1,4 mln Ukraińców znalazło w Polsce stałe miejsce zamieszkania, uzyskując dostęp do rynku pracy i systemu społecznego " - opisuje HB.

Rośnie liczba inwestycji z Białorusi

Rośnie również liczba inwestycji z Białorusi, wskazuje niemiecki portal. Według niego, jest to efekt brutalnego tłumienia białoruskich protestów, podczas gdy polski rząd "promował osiedlanie się informatyków, startupów, a także małych i średnich firm".

To sprawiło, że liczba spółek z kapitałem białoruskim zarejestrowanych w Polsce szybko rośnie. W latach 2013-22 było to średnio ok. 500 firm rocznie, w 2022 roku padł zaś pod tym względem rekord - zarejestrowano ich aż 1733.