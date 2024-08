Niższe rachunki za prąd. "Rząd ma 2 mld zł"

Dikins 26 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Irytuje mnie że rozwodzą się na temat ceny prądu i zupełnie pomijają stawki za DYSTRYBUCJĘ, która od lipca wzrosła u mnie na taryfie dziennej [G12W] o 12 groszy netto, więc co z tego, że w dziennej za prąd płacę nadal 50 gr netto, ale z dsytrybucją już 90gr... ORANGE też przebił sam siebie, windując ceny nocnej z 0,3254 do stawki dziennej i teraz cena za prąd w nocnej i dziennej to 50 gr netto... ? U mnie dzienna podrożała o 12 groszy [poprzez dystrybucję], nocna o 20 groszy [+18 gr za prąd, +2,5 gr za dystrybucję]... Rozwodzenie się na temat ceny prądu i pomijanie wzrostu stawek dystrybucji to takie dziecinne mydlenie oczu - rachunek płacę w całości, a nie w rozbiciu. Może byście Państwo politycy oduczyli się zaklinania rzeczywistości, co? Wasz wyborca