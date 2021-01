Nord Stream 2. USA wprowadzają sankcje na barkę pracującą przy budowie gazociągu

Objęci sankcjami USA rosyjski armator KVT-RUS i barka Fortuna angażowały się w budowę gazociągu Nord Stream 2 - przekazał we wtorek w oświadczeniu amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo. Dodał, że Waszyngton "będzie rozważał dalsze działania w bliskiej przyszłości".

Ukraina zadowolona z sankcji

UE: Nie możemy uniemożliwić budowy Nord Stream 2

Sprawę Nord Stream 2 poruszono również podczas wtorkowych obrad Parlamentu Europejskiego. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell podczas debaty w Brukseli tłumaczył, że jest to inwestycja prywatna, a Unia Europejska nie może powstrzymać jego budowy.

- Znają państwo sytuację Nord Stream 2. Jest to projekt grupy firm prywatnych i Komisja Europejska wielokrotnie wyraziła swoją opinię na jego temat. Powiedziała, że jej zdaniem ten rurociąg nie prowadzi do dywersyfikacji źródeł energii UE, a to jest jednym z celów unii energetycznej. Ten projekt nie wpisuje się w ramy złożone przez UE - podkreślał Borrel.

- Ale nie możemy firmom uniemożliwić jego realizacji, jeżeli niemiecki rząd się na niego zgadza. Jeśli te firmy zakończą ten rurociąg, to powinny wiedzieć, że będzie musiał działać zgodnie z prawem UE. To wszystko, co możemy zrobić na szczeblu UE - dodał.