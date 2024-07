Nowe dane z gospodarki. Nie obyło się bez zaskoczeń

Czerwiec to miesiąc, w którym produkcja przemysłowa wzrosła - wynika z danych opublikowanych w czwartek przez Główny Urząd Statystyczny. To zaskoczenie, bo eksperci spodziewali się spadku.

O zaskoczeniu piszą w swoim komentarzu m.in. eksperci banku Pekao. "Pozytywne zaskoczenie produkcji przemysłu - w czerwcu wzrosła o 0,3 proc. rok do roku ( konsensus -1,3 proc)." - piszą.

Produkcja przemysłowa w czerwcu 2024 r. - dane GUS

Według raportu GUS o dynamice produkcji sprzedanej przemysłu, "w czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 0,3 proc. w porównaniu z czerwcem ub. roku, kiedy notowano spadek o 1,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego" . Urząd dodaje, że "w porównaniu z majem br. [produkcja] wzrosła o 3,2 proc." To wskazuje na pewne ożywienie w sektorze przemysłowym, choć wzrost jest nadal niewielki.

GUS zwraca uwagę na wyniki w dłuższym okresie. "W okresie styczeń–czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 0,1 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku, kiedy notowano spadek o 2,1 proc. w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku." Ta informacja sugeruje, że przemysł powoli wychodzi z okresu spadków, choć wzrost jest minimalny.

Zróżnicowana sytuacja w poszczególnych sektorach przemysłu

GUS podaje również szczegółowe dane dla poszczególnych działów przemysłu. "Według wstępnych danych w czerwcu br., w stosunku do czerwca ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 21 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 30,4 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 11,2 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 6,9 proc., metali – o 6,7 proc., artykułów spożywczych – o 6,5 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 5,6 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 4,7 proc."

Spadek cen producentów w przemyśle

Drugi raport GUS dotyczy wskaźników cen produkcji sprzedanej przemysłu. Urząd informuje, że "według wstępnych danych w czerwcu 2024 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w porównaniu do maja 2024 r. – o 0,1 proc., a spadły w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku – o 6,1 proc." Te dane wskazują na utrzymującą się deflację cen producentów w ujęciu rocznym, co może mieć wpływ na marże przedsiębiorstw przemysłowych.