Nowoczesna chce znieść zakaz handlu w niedzielę. Składa kolejny projekt ustawy

Na początku stycznia do opinii publicznej trafiły wyniki ekspertyzy wykonanej przez Biuro Analiz Sejmowych. BAS zwraca uwagę, że na obowiązującym od marca 2018 r. zakazie straciły mniejsze sklepy. Cytowane w analizie badania Nielsena wskazują, że od stycznia do lipca 2018 r. w małych sklepach sprzedaż spadła o 1,1 proc., ale już w średnich sklepach spożywczych wzrosła o 7,2 proc., a w dyskontach - o 8,1 proc.

Uderzenie w małe sklepy to efekt zupełnie odwrotny do zamierzonego. Zakazem handlu rząd chciał pomóc rodzinnym, lokalnym sklepikom, które mogą być otwarte w każdą niedzielę. Jednak to duże sieci handlowe potrafiły przyciągnąć do siebie więcej klientów w inne dni tygodnia.