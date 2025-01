Nowy prezes PZU napisał list do pracowników. "Wiem, że to dla Was niełatwy czas"

"Wiem, że to dla Was niełatwy czas, pełen zmian i niepewności. Dlatego chciałbym, aby PZU wróciło właściwe tory. Żeby tego dokonać, wszyscy musimy skupić się na tym, co potrafimy najlepiej - na codziennej, rzetelnej pracy. W tym jesteście najlepsi i nie raz to udowodniliście. Dzięki temu wspólnie zapewnimy stabilność firmie - a PZU jako organizacja z ogromnym kapitałem społecznym i zaufaniem, bardzo tego potrzebuje" - napisał Andrzej Klesyk do pracowników PZU w liście, do którego dotarł money.pl.