Nowy problem przyszłego rządu. U dwóch sojuszników Polski może zmienić się władza

Wszystko wskazuje na to, że w Polsce za kilkanaście dni władzę przejmą: Koalicja Obywatelska , Trzecia Droga i Lewica. Po ośmiu latach do opozycji przejdzie Prawo i Sprawiedliwość, które lubiło grać kartą partii antyelitarnej i antyestablishmentowej.

Tymczasem u naszych ważnych sojuszników – politycznych i gospodarczych – w niedalekiej przyszłości może zrealizować się odwrotny scenariusz . W Niemczech i w USA do głosu dochodzą ugrupowania i politycy, którzy – przypominając słowa lidera Konfederacji – najchętniej wywróciliby stolik, przy którym zasiadają ich polityczni oponenci.

Kolejne wybory prezydenckie w USA odbędą się jesienią 2024 r., a wybory do Bundestagu są zaplanowane na 2025 r.

AfD zdobywa serca Niemców ze wschodu

Niemiecka koalicja podzielona, AfD zyskuje

W skali całego kraju natomiast sondaże od kilku miesięcy wskazują, że AfD w tym momencie jest drugą siłą polityczną z poparciem na poziomie ok. 20 proc.

To rosnące poparcie bierze się też ze słabości obecnej koalicji rządzącej. Zbudowana jest ona z trzech partii o odmiennym światopoglądzie i formułujących swój przekaz do innych elektoratów.

Regularnie dochodzi do zgrzytów między koalicjantami. Przykładem mogą być elektrownie węglowe. Niedawno Christian Lindner, minister finansów z ramienia liberałów (FDP), stwierdził, że dopóki sytuacja na rynku surowcowym nie będzie stabilna, to należy odłożyć plan ich wyłączenia do 2030 r.