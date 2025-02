O Ukrainie bez Ukrainy. Pierwsze takie spotkanie Rosji i USA od wybuchu wojny

W Rijadzie spotkają się przedstawiciele USA i Rosji

Rozmowy bez Ukrainy i UE

Zaproszenia do rozmów nie dostała ani Ukraina, ani też Unia Europejska, co wywołało oburzenie zarówno w Kijowie, jak i większości europejskich stolic. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że nie uzna wyniku rozmów w Rijdzie, bowiem wszelkie negocjacje dotyczące Ukrainy są daremne bez Ukrainy.

Wydatki na wojsko. Premier: jest ważna zmiana

- I to jest zmiana ważna , nie powiem rewolucyjna, ale w historii Unii Europejskiej to jest poważne odstępstwo - dodał.

- Ale co do jednego jest pewność stuprocentowa i to wszystkich uczestników tego spotkania, że Unia Europejska i sojusznicy europejscy - tacy jak Wielka Brytania i Norwegia, będziemy mogli skutecznie stabilizować sytuacje w regionie i skutecznie wspierać Ukrainę w utrzymaniu suwerenności, jeśli będziemy zdolni rzeczywiście do skutecznej obrony przed zagrożeniami jako Europa, a w tej chwili tak nie jest - powiedział premier.