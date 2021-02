Obostrzenia od 12 lutego. Jest rozporządzenie

Od najbliższego piątku goście powrócą do hoteli. Te jednak będą mogły zapełnić się tylko w połowie.

Nie będą też w nich działać restauracje. Zamawiający otrzymają jedzenie dostarczone pod drzwi do pokoju.

Zachowana będzie musiała być odległość co najmniej 1,5 m pomiędzy gośćmi, z wyłączeniem obsługi. "Przed wejściem do kasyna lub obiektu działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie" - czytamy.