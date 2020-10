Obostrzenia w kościołach. Polacy popierają pomysł całkowitego zamknięcia świątyń

Na piątkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki ogłosił restrykcje , które weszły w życie od soboty. Choć dotknęły one m.in. gastronomii, edukacji oraz seniorów, to ominęły kościoły . Rząd nie zdecydował się na obłożenie nowymi restrykcjami miejsc kultu oraz cmentarzy. Przynajmniej na razie.

Ponad połowa badanych popiera pomysł zamknięcia kościołów

Jeszcze przed piątkową decyzją rządu zapytaliśmy Polaków, co sądzą o pomyśle zamknięcia kościołów. Miejsca kultu nie mogłyby przyjmować wiernych do momentu, w którym liczba dobowych zakażeń koronawirusem nie zacznie spadać.

Zobacz: Jak dobrze wybrać znicze w sklepie?

Datki na utrzymanie kościoła - już niekoniecznie

Jeżeli opinia Polaków zostanie wysłuchana i dojdzie do zamknięcia kościołów, to datki od wiernych się skończą.

Czy w tej sytuacji Polacy byliby skłonni wesprzeć swoją parafię przelewem? Niewielu się do tego kwapi. Na pytanie, czy wsparliby finansowo kościół w czasie zamknięcia, twierdząco odpowiedziało zaledwie 18 proc. badanych. Z tym pomysłem zdecydowanie zgodził się zaledwie co dwudziesty pytany.

Aż 62 proc. nie wpłaciłoby żadnej kwoty na swoją parafię w czasie jej zamknięcia. Pewność co do takiego działania wyraziło 44 proc. badanych. Natomiast co piąty nie wie, jak zachowałby się w takiej sytuacji.

To nie koniec złych wiadomości dla kościoła. Nie dość, że niewielu wiernych wyraziło chęć wpłat, to jeszcze kwoty, które deklarują, nie powalają. Zdecydowana większość (69 proc.) miesięcznie byłaby skłonna przelać kwotę nieprzekraczającą 50 złotych.

13 proc. jest gotowych wpłacać miesięcznie od 51 do 100 złotych, a 8 proc. - od 101 do 300 złotych. Zaledwie co dwudziesty z chętnych na e-tacę przelewałby co 30 dni od 301 do 500 złotych. Tyle samo badanych byłoby gotowych wpłacać na swoją parafię więcej niż 500 złotych.