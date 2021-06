Łapówki i koneksje. Pandemia pokazała, że korupcja w UE ma się całkiem dobrze

jfd 1 godz. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Za każdym razem w szpitalu muszę pod stołem dać kopertę lekarzom i pielęgniarkom,aby doglądały tak jak się należy moją matkę!!!Prawda jest smutna bo nie powinno tak być ,ale jest.I prosze mi tu nie pitolić że to kłamstwo!!!Jakbym nie dał łapówy to te panie pielęgniarki które siedzą na d... przez cały dzień palcem nie kiwnęły!!!sIEDZĄ PIJĄ KAWKĘ I SERIALE OGLĄDAJĄ!!!!Ot Polska służba zdrowia.Ta samo lekarze gdy idię się na kasę chorych nic nie wiedzą,ale prywatnie diagnoza prawidłowa w ciągu 48 godzinek.przykre to jest że to złodzieje żerujący na ludzkim cierpieniu i traktujący ludzi na tych co płacą prywatnie a tych co chodzą na kasę chorych.Wstyd panie i panowie mam nadzieję że kiedyś zostaniecie rozliczeni.