Orban ma największy problem od lat. Kluczowy wskaźnik na granicy załamania

W ostatnią niedzielę na placu Kalvin w centrum Budapesztu zebrali się uczniowie i rodzice, aby wesprzeć nauczycieli w największej demonstracji od 2014 roku, kiedy to rząd Orbana chciał wprowadzić tzw. podatek od internetu.

Protesty na Węgrzech. Płace i polityka Victora Orbana na cenzurowanym

Co więcej, rząd Orbana powiązał podwyżkę płac nauczycieli z dostępem do miliardów euro w funduszach Unii Europejskiej , które są obecnie blokowane z powodu obaw Brukseli o rozprzestrzenianie się korupcji i możliwe defraudacje środków unijnych podczas 12-letnich rządów Fideszu.

Przypomnijmy, że to już kolejna fala protestów po wakacyjnej, kiedy to na ulice wyszli przedsiębiorcy, którym nie spodobało się przyjęcie przez parlament rządowej ustawy ograniczającej możliwość korzystania z korzystnej stawki podatku dla małych przedsiębiorstw. Reforma zwiększała podatki dla setek tysięcy drobnych przedsiębiorców. Były to wtedy pierwsze tak poważne protesty społeczne na Węgrzech od czasu kolejnego zwycięstwa partii Fidesz w wyborach parlamentarnych.