Otwarcie restauracji. Chaos prawny, termometry i rekrutacja klientów

Z kolei w łódzkiej restauracji Ramenownia by Susharnia wielkie otwarcie zaplanowano dopiero na piątek, 15 stycznia. Jednak stolika na wieczór nie dostanę - w późniejszych godzinach wszystko zajęte, w weekend są też pojedyncze rezerwacje.

- Wie Pani, zależy nam by otwarcie odbyło się w jak największym reżimie sanitarnym. Nie chcemy nikogo narażać, jednak jeśli nie otworzymy teraz, równie dobrze za 2 miesiące możemy się zamykać - mówi współwłaściciel restauracji.

W łódzkim lokalu na wejściu klient będzie miał zmierzoną temperaturę. Ci, ze stanem podgorączkowym, nie zostaną wpuszczeni. Spośród 40 stolików, tylko 10 będzie oddanych do użytku gości.

- Jedna rezerwacja trwa godzinę i piętnaście minut. Klienci wychodzą, a my dezynfekujemy całą powierzchnię - klamki, stoły, menu. Po dezynfekcji wchodzą następni goście - tłumaczy rozmówca.

- Działamy na zasadzie rekrutacji do pracy. Nasi klienci otrzymują na wejściu formularz, w którym zapisują imię, nazwisko i PESEL, oczywiście znajduje się też klauzula informacyjna - te dane wykorzystywane będą tylko w procesie rekrutacji, po zakończonym procesie nie będą już one przez nas używane. W ramach rekrutacyjno-szkoleniowego elementu, opowiadamy o jedzeniu, które przygotowujemy - dodaje.

Przenosimy się na północ i dzwonimy do jednej ze słupskich restauracji. Rezerwację dostaniemy od ręki, ale stolik się znajdzie najpewniej i bez niej.

- Mieliśmy niedawno kontrolę policyjną, ale my jako lokal nie pozwoliliśmy spisać naszych klientów. Apelujemy do naszych gości, by mieli przy sobie maseczki i rękawiczki, gdy nas odwiedzają - słyszymy w słuchawce kontaktując się z jedną ze słupskich restauracji.