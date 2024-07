Państwo chce dopłacić Polakom do rowerów elektrycznych. Do wzięcia nawet 5 tys. zł

Dotacja z NFOŚiGW może pokryć do 50 proc. kosztów zakupu roweru elektrycznego, nie więcej niż 5 tys. zł. W przypadku elektrycznego wózka cargo dopłata jest wyższa - do 9 tys. zł. Budżet, który przewidział rządowy fundusz na lata 2025-2029, to kwota 300 mln zł.