Patologia na rynku malin? "Zyski trafiają do wszystkich, tylko nie do rolników"

Na rynku malin mamy do czynienia ze zmową cenową? To sugeruje minister rolnictwa, który złożył zawiadomienie w tej sprawie do CBA. – Faktem jest, że w Polsce cena za kilogram w skupie malin wynosi 4-5 zł. A po ile kupujemy w sklepie? Ćwierć kilograma za 12-15 zł. To oznacza, że zysk przejmowany jest przez firmy konfekcjonujące, transportowe i wszystkie inne, tylko nie przez rolników – wytłumaczył w programie "Newsroom" prof. Sławomir Kalinowski z Polskiej Akademii Nauk. Ekspert zauważył, że siła producentów owoców miękkich na rynku mogłaby być większa, gdyby się łączyli w grupy i wspólnie walczyli o swoje interesy.