Paweł Kowal: Wielka Brytania i tak zapłaci swoje frycowe za ten bałagan

- Kluczowe jest to, że zagłosowano za tym, aby przeciągnąć negocjacje. Ważne, aby ich efekt wyklarował się w ciągu najbliższych tygodni. Jeśli to się nie uda, to Wielka Brytania będzie musiała przeprowadzić wybory do Parlamentu Europejskiego – mówi money.pl Paweł Kowal, ekspert z Polskiej Akademii Nauk.

Podziel się Dodaj komentarz