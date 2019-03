Pensje w BFG. Zdzisław Sokal dostał 142 tys. nagród, zarabia 42 tys. zł miesięcznie

Jak pisze " Fakt ", Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił w 2018 r. swoim pracownikom ponad 3,57 mln zł dodatków do pensji. Gazeta podkreśla, że o nagrodach decyduje rada BFG, w której zasiada także Martyna Wojciechowska, słynna dyrektor biura komunikacji w NBP.

Najwięcej dostał szef BFG Zdzisław Sokal, który zainkasował dodatkowo 142 tys. zł, choć jego podstawowa pensja przekracza pół miliona złotych. Sokal zarabiał w 2018 r. 42 tys. zł. To wzrost o 15 proc. w stosunku do 2017 r., gdy zarabiał 36,5 tys.zł.

Sokal to prezes zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, przedstawiciel prezydenta w KNF . Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, dzisiejszej SGH.

Kierował procesem wydzielenia nadzoru bankowego z NBP i przeniesienia go do Komisji Nadzoru Finansowego. Był członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości przy ministrze finansów oraz członkiem rady nadzorczej Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej w Moskwie.

We wrześniu 2015 r. został doradcą społecznym prezydenta Andrzeja Dudy i jego przedstawicielem w KNF. Po objęciu władzy przez PiS w lutym 2016 r. został członkiem zarządu BFG, a dwa miesiące później został powołany na prezesa BFG.

W zamian za zatrudnienie wskazanego prawnika, szef KNF obiecywał usunięcie Sokala z Komisji. Byłoby to korzystne dla Czarneckiego, bo Sokal miał być zwolennikiem przejęcia jego banków przez państwo.

- Zdzisław [Sokal - przyp. money.pl] ma swój plan, który wygląda w ten sposób, że on uważa, że Getin powinien upaść, za złotówkę zostać przejęty przez jeden z tych dużych [państwowych] banków i on chciałby dokapitalizować to kwotą dwóch miliardów złotych - straszył Chrzanowski Czarneckiego w czasie nagranej potajemnie rozmowy.