Piątka Kaczyńskiego. Politycy PiS wzburzeni kształtem rewolucji podatkowej Czerwińskiej

W poniedziałek minister przedstawiła założenia do projektu PIT dla młodych, który jest częścią tzw. piątki Kaczyńskiego. Zerowy podatek zapłacą osoby do 26. roku życia. Warunkiem jest jednak praca na etacie. Druga rzecz to obniżenie podatku z 18 proc. do 17 proc. Jak pisaliśmy w money.pl, minister Czerwińska wprowadziła limit związany wysokością dochodów. Ulga ograniczona będzie kwotą zarobków 42 764 zł rocznie.