PKB Niemiec. Rekordowy spadek w drugim kwartale z pozytywnym akcentem

Warto zauważyć, że już wcześniej niemieccy urzędnicy publikowali podobne wyliczenia na podstawie mniejszej liczby danych. Wtedy wyglądało to gorzej. Zarówno spadek kwartalny jak i roczny okazał się teraz o 0,4 pkt. proc. niższy niż wcześniej szacowano. Nie zmienia to jednak faktu, że tak źle w gospodarce naszych zachodnich sąsiadów jeszcze nie było.

Niemiecki bank centralny spodziewa się, że wydatki gospodarstw domowych przyczynią się w końcu do silnego ożywienia w trzecim kwartale. Jednak na powrót do poziomu sprzed kryzysu trzeba będzie poczekać co najmniej do 2022 roku.