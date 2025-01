PKO BP zapowiada zmiany. Będą nowe limity

"Wprowadzony zostanie dzienny limit domyślny w wysokości 10 tys. zł i maksymalny limit na przelewy w serwisie internetowym iPKO - do 300 tys. zł. Klient będzie mógł samodzielnie w serwisie iPKO obniżyć limit dzienny lub podwyższyć go do limitu maksymalnego" - informuje serwis biznes.interia.pl.