Płaca minimalna 2021. Rząd podjął decyzję

Do porozumienia w sprawie podwyżek nie udało się dojść w Radzie Dialogu Społecznego. Większość organizacji reprezentujących pracodawców opowiedziało się za utrzymaniem płacy minimalnej na poziomie z 2020 roku , a ostatecznie wyraziło aprobatę dla wzrostu płacy minimalnej o mechanizm ustawowy tj. do wysokości 2.716 zł. Natomiast związkowcy z OPZZ i FZZ domagali się jej wzrostu do poziomu 3.100 zł.

Płaca minimalna w górę? Wiceminister pracy: jesteśmy za podwyżką

Podwyżka płacy minimalnej dla pracownika to również odczuwalna zmiana dla pracodawcy. Będzie on musiał ponieść wyższe koszty zatrudnienia swoich ludzi. To znaczy, że będzie musiał oddać więcej do budżetu np. w formie składek. Szacuje się, że będzie to dotyczyło ok. 2 mln pracodawców, w tym ok. 1,8 mln mikroprzedsiębiorców.