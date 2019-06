Planowanie przestrzenne. Warunki zabudowy znikną

Dzisiejsze warunki zabudowy przejdą do lamusa, za to będą dwa rodzaje planów oraz standardy urbanistyczne i decyzje lokalizacyjne - wynika z projektu resortu inwestycji, do którego dotarła "Rzeczpospolita". Deweloperzy uważają, że zmiany mogą doprowadzić do paraliżu inwestycyjnego.

