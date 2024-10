Po protestach uczelnie wycofują się ze współpracy z chińską marką

Shein to chiński detalista odzieżowy, który oferuje ubrania w przystępnych cenach. Jednak firma budzi kontrowersje z powodu swoich praktyk, podnoszone są takie zarzuty, jak nadprodukcja odzieży, wykorzystywanie taniej pracy oraz wprowadzanie do obiegu produktów zawierających szkodliwe substancje. Krytycy wskazują na negatywny wpływ marki na środowisko oraz etykę pracy, co sprawia, że wiele uczelni oraz organizacji studenckich sprzeciwia się współpracy z Shein i organizacji wydarzeń na jej rzecz.