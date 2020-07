Poczta Polska mogła przepłacić za majowe wybory, które się nie odbyły

Poprawkę, która umożliwi zwrot Poczcie Polskiej pieniędzy wydanych na "niewybory", PiS nieoczekiwanie wprowadził we wtorek do projektu zmian ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19. Jej kształt zaproponował szef komisji Tomasz Latos (PiS). Jeden z paragrafów mówi, że podmioty, które na polecenie premiera organizowały korespondencyjne wybory prezydenckie, "mogą wystąpić do szefa Krajowego Biura Wyborczego o przyznanie jednorazowej rekompensaty na pokrycie zasadnie poniesionych kosztów, związanych bezpośrednio z realizacją polecenia”.