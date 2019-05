Podatek handlowy jednak legalny. Ekspert: "Będzie uciążliwy. Przełoży się na ceny i koszty"

Sąd Unii Europejskiej w ogłoszonym w czwartek wyroku uznał, że Komisja Europejska błędnie blokowała wprowadzenie podatku handlowego w Polsce i unieważniła decyzję o jego zawieszeniu. To może oznaczać, że droga do jego uruchomiania zostanie otwarta.

Pozytywnie do decyzji sądu odniosła się Polska Izba Handlu. - Mamy jednak pełną świadomość tego, że przed nami jeszcze długa droga i należy się liczyć z pracami sądów kolejnej instancji. Na tę chwilę nie wydaje się prawdopodobne, aby ten podatek mógł zostać uruchomiony w tym roku, zobaczymy jak będzie to wyglądać w 2020 - zaznacza w rozmowie z money.pl Maciej Ptaszyński, dyrektor generalny PIH.

To jego zdaniem wywoła reakcję na rynku, która wpłynie na ceny na półkach sklepowych. - W przedmiocie działalności handlowej są tylko dwie możliwości reakcji na większe obciążenia, albo przełożyć je na koszty, albo ceny. Innej możliwości nie ma. Ten ruch będzie widoczny w obu kierunkach. Tam gdzie będzie możliwość podniesienia cen, zostaną one podniesione, jakkolwiek wszyscy będą utrzymywać, że nie będzie zmian cen. Tam gdzie będzie można obniżyć koszty, będzie to czynione, co oczywiście odbije się na twardości negocjacji z dostawcami – tłumaczy Robert Krzak.