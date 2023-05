Polacy szukają alternatywy dla Rosji i Białorusi. Inwestują w Mongolii, Rwandzie i Kuwejcie

Wspieramy polskich przedsiębiorców na 85 zagranicznych rynkach. W 2022 r. wartość sfinansowanego przez nas eksportu i ekspansji zagranicznej to 3,3 mld zł - wskazał Marek Tomczuk z Banku Gospodarstwa Krajowego. Dodał, że firmy są zainteresowane ekspansją poza UE i Europę Wschodnią.

Gdzie inwestują Polacy?

Marek Tomczuk poinformował, że BGK "wspiera polskich przedsiębiorców już na 85 rynkach , a co roku jesteśmy zaangażowani w ok. 200 projektów zagranicznych".

- Są to przede wszystkim kraje afrykańskie, takie jak Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal, Rwanda, Egipt, a także Azji Zachodniej: Turcja i Jordania oraz Azji Centralnej - wymienił. Tomczuk przypomniał, że wspólnie z KUKE, BGK realizuje Rządowy Program Finansowe Wspieranie Eksportu, który dotyczy ekspansji na rynkach podwyższonego ryzyka.

Afryka - jak zauważył Tomczuk - to kontynent młodych, przedsiębiorczych i innowacyjnych ludzi - wyróżnia ją "wyjątkowo chłonny rynek wewnętrzny oraz realizacja ambitnych projektów inwestycyjnych". - Wśród szans dla polskich przedsiębiorstw możemy wskazać nie tylko kontrakty w branży spożywczej, meblarskiej i maszynowej, ale też zaangażowanie w inwestycje publiczne, np. z sektora infrastruktury, ochrony zdrowia, czy cyberbezpieczeństwa - ocenił.

Co zamiast Rosji i Białorusi?

Zdaniem Tomczuka dla polskich firm atrakcyjny może być też obszar subsaharyjski. - Z kolei Turcja to jeden z najbardziej atrakcyjnych rynków podwyższonego ryzyka dla polskich firm - dodał. Według niego eksportowi polskich produktów sprzyja bardzo wysoka inflacja oraz słabnący kurs liry względem dolara i euro. - Zabezpieczyliśmy już np. sprzedaż nabiału i wyrobów przemysłu ciężkiego do Turcji. Produkty "made in Poland" konkurują tam zarówno ceną, jak i jakością" - podkreślił.