Polacy tęsknią za normalnością. Każda okazja dobra, by wyjść z domu

Męczycie ludz... 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

O co tu chodzi? Autor artykułu martwi się, że ludzie nie zachowują dystansu? Czyli niemal dokładnie tak jak w każdym sklepie spożywczym, różnica taka, że na świeżym powietrzu. Dostrzegam pewną niekonsekwencję w wyzyskiwaniu emocji covidowych - foot trucki są bee bo ludzie nie trzymają dystansu, to co powiedzieć wówczas o złowieszczej sieci Biedronka? Ni maseczek, ni dystansu prezentuje co trzecia osoba. Skończcie proszę z tym pato-dziennikarstwem opartym o emocje - przez takie przejaskrawianie sytuacji ludzie również przestają ją traktować poważnie.