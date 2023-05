Polak, którego praca wpływa na niemal cały świat biznesu. Kim jest Wojciech Zaremba?

Nagroda money.pl przyznawana jest od 2019 roku. Finałowa gala, podczas której wręczono nagrody laureatom, odbyła się na konferencji Impact'23 w Poznaniu. Tradycyjnie, nagrody są przyznawane przez Kapitułę w trzech kategoriach, a dodatkowo wręczana jest Nagroda Specjalna Redakcji za wkład społeczny.

Przedsiębiorcą Roku w piątej edycji Nagrody money.pl został Wojciech Zaremba, współzałożyciel OpenAI – firmy tworzącej ChatGPT. Kapituła wyróżniła Wojciecha Zarembę za determinację i wizjonerstwo.

Polak, który współtworzył ChatGPT

ChatGPT to niewątpliwie jedna z najważniejszych technologii ostatniej dekady. Sztuczna inteligencja, która rozpoznaje język i potrafi sama go generować, a także prowadzić konwersacje przypominające te z człowiekiem, to coś, co od kilkudziesięciu lat śniło się naukowcom czy futurologom. Dzisiaj to rzeczywiste rozwiązanie, które może wpłynąć na rynek pracy, na gospodarkę czy kwestie społeczno-polityczne.

I choć opis ChatGPT brzmi prosto, to sama technologia - sieci neuronowe, uczenie maszynowe - daleka jest od prostej. To skomplikowane systemy, nad którymi intensywne prace toczyły się od wielu lat. I to właśnie w nich brał udział Polak Wojciech Zaremba, współzałożyciel OpenAI - organizacji, która stworzyła ChatGPT.

Informatyk z Kluczborka

Wojciech Zaremba, pochodzący z Kluczborka, już od wczesnych lat zajmował się matematyką - w 2007 r., w wieku 19 lat, reprezentował Polskę w Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Wietnamie. Zdobył tam srebrny medal, był też stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Po ukończeniu szkoły w Kluczborku studiował matematykę i informatykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz prestiżowej École polytechnique we Francji. Na UW zdobył tytuł licencjata matematyki i informatyki, zaś na francuskiej uczelni - magistra matematyki w 2012 r.

Następnie kontynuował karierę naukową na Uniwersytecie w Nowym Jorku. Zetknął się tam z Yannem LeCunem - francuskim naukowcem i informatykiem, specjalistą od sztucznej inteligencji, w tym m.in. uczenia maszynowego. LeCun w tamtym czasie został również pierwszym głównym naukowcem ds. AI Facebooka (obecnie Meta) i pełni tę funkcję do dziś.

Wojciech Zaremba właśnie pod kierunkiem LeCuna oraz Roba Fergusa napisał swoją pracę doktorską, o nauczaniu algorytmów za pomocą danych. W 2016 r. obronił swoją dysertację i uzyskał stopień doktora (PhD) w dziedzinie informatyki.

Wojciech Zaremba. Od Nvidii do OpenAI

Już w czasie studiów Zaremba zaczął próbować swoich sił w branży technologii. Najpierw jako stażysta w firmie Nvidia - globalnym producencie czipów, kart graficznych, zajmującym się też tematami AI - a następnie w Google Brain. Był to zespół giganta odpowiedzialny za badania nad sztuczną inteligencją i uczenie maszynowe. W czasie swojej pracy dla Google Polak stał się współautorem kolejnej pracy naukowej - o właściwościach sieci neuronowych.

Z Google Zaremba przeniósł się do innego giganta - Facebooka, gdzie również pracował w zespole odpowiedzialnym za badania nad sztuczną inteligencją. Tam spędził kolejny rok, w międzyczasie zdobył tytuł doktora. I w 2015 r. podjął decyzję, która wówczas mogła być uznawana za ryzykowną, ale wiele lat później okazała się strzałem w dziesiątkę.

To właśnie w 2015 r. bowiem Zaremba, wraz z Elonem Muskiem, Reidem Hoffmanem, Peterem Thielem i Samem Altmanem, założył OpenAI. Firma intensywnie pracowała nad rozwojem sztucznej inteligencji, w 2019 r. powołała spółkę OpenAI LP, w czym Polak również brał udział.

Zaremba w OpenAI odpowiadał za zespoły językowe, zajmujące się przetwarzaniem języka naturalnego, czyli clou działania ChatGPT - którego Polak był współtwórcą. Oprócz tego polski naukowiec zajmował się tam także robotyką i przede wszystkim projektem Codex. Jest to model, który analizuje język naturalny - a więc to, co do niego napiszemy - i zamienia to na kod programowania. Jak twierdzi OpenAI, model ten może być wykorzystany w zasadzie do każdego zadania programistycznego. Codex nazywany jest przez spółkę "potomkiem ChatGPT".

Jego dokonania były wielokrotnie uznawane przez prestiżowe organizacje i media. Najpierw "Forbes" umieścił go na liście najbardziej wpływowych Polaków przed 30. rokiem życia, w 2017 r. Raptem dwa lata później jego prace nad robotyką i tzw. uczeniem przez wzmacnianie (z ang. reinforcement learning) doceniło "MIT Technology Review" - Zaremba wówczas trafił na listę 35 Innovators Under 35. W 2023 r. Zaremba został wyróżniony jako Przedsiębiorca Roku Nagrody money.pl.

Sztucznej inteligencji nie trzeba się bać

Jak Zaremba podchodzi do własnego dzieła i obaw z nim związanych?

Technologie zmieniające cywilizację często są straszne dla wielu osób. Weźmy na przykład prąd elektryczny - niewidzialną siłę, która może w mig zabić człowieka, która mogłaby zabić słonia. Czy chciałbyś mieć ją umieszczoną w ścianach swojego domu, tuż obok swoich dzieci? - napisał na Twitterze Zaremba*.

Tym samym Polak pokazuje, że coś, bez czego dziś nie wyobrażamy sobie życia, kiedyś również było uznawane za przerażające - i podobnie jest ze sztuczną inteligencją.

"Im bardziej zaawansowana staje się sztuczna inteligencja, tym mniejsza jest przepaść pomiędzy inspiracją i automatyzacją" - twierdzi Zaremba. I jedno jest pewne: rewolucji, którą rozpoczął wraz ze swoją firmą, raczej nie da się już zatrzymać.

Nagrody money.pl rozdane

Redakcja money.pl oraz kapituła złożona z prezesów największych polskich firm, doświadczonych managerów nagrodziła przedsiębiorców i firmy, które w nieschematyczny, otwarty i nowoczesny sposób patrzą na biznes i wyznaczają jego trendy, a przy tym działają odpowiedzialnie społecznie.

*Tłumaczenie pochodzi od redakcji.

