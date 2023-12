Policzyli straty z braku emisji "Teleexpressu" i TVP Info. Oto szacunki

Po przejęciu rządów nowa władza ruszyła "odbić" TVP. Porządki zaczęły się m.in. od wyłączenia TVP Info i wstrzymania emisji programów, które za czasów Prawa i Sprawiedliwości kojarzone z przekazem prorządowym. Jednym z nim był "Teleexpress". Serwis press.pl, należący do branżowego czasopisma "Press", postanowił oszacować straty telewizji z tytułu utraconych przychodów z reklam.

Utracone wpływ z tytułu reklam przez brak TVP Info i "Teleexpressu"

Dziennikarze zapytali o to Macieja Rzeżuchowskiego, wiceprezesa agencji mediowej Media Context. Ich rozmówca na wstępie podkreślił, że trudno jednoznacznie oszacować straty finansowe TVP. Na ich ostateczną wysokość wpływa bowiem szereg zmiennych, a także różne formy zakupu, deklaracje i poddeklaracje poszczególnych reklamodawców, a tym samym różne warunki sprzedaży .

Z jego analizy wynika jednak, że kanał TVP Info mógłby generować dziennie ok. 130 tys. zł netto z reklam i sponsoringu. Do szacunków skorzystał z GRP generowanych w grudniu 2023 r.

A zatem w skali miesiąca mówimy o kwocie rzędu 4 mln zł. Ekspert jednak podkreśla, że to najwyższy wariant, który w praktyce raczej nie występuje. Klienci telewizji publicznej składają deklaracje lub kupują reklamy w taki sposób, że płacą mniej niż wynika z cennika.

Chaos w TVP

Minister kultury powołał też nowe rady nadzorcze spółek, a one wybrały nowe zarządy. MKiDN wyjaśniło, że to następstwo uchwały Sejmu, w której posłowie wezwali Skarb Państwa do przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej.