Polityka Przemysłowa Polski. Gowin prezentuje nowy program

Marks... 5 godz. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Kiedy Sąd Najwyższy RP. zajmie stanowisko w sprawie nieuczciwych kredytów walutowych ? Czy sprawa dot. polskich obywateli jest mniej ważna od obywateli np. Białorusi ? Warto nagłośnić zmowę i świadomy zamysł drenowania portfeli oszukanych Polaków ! To proceder państwa polskiego wespół z banksterami takich banków jak np : mBank, Milenium, Getin Bank, ING, PKO itd. Dla ferajny nieużytecznych posłów, parlamentu polskiego problemu nie ma wszak to zbyt trudna sprawa by pojąć szwindel agresywnych lichwiarzy... tu wysoki socjal się liczy i głupie gadanie oraz gadka o sprawach obyczajnych, rzygać się chce, zdolni są bredzić o szkodliwości treści wierszyków szkolnych ale nie dostrzegają własnego jadu do bliskiego sąsiada !!! To drętwa klasa darmozjadów, bełkocąca o ideałach ...