Polska kolej przyspiesza. To największe inwestycje w infrastrukturę od dziesięcioleci

Modernizacja 9 tys. km torów, przebudowane stacje i przystanki, dostosowane do potrzeb wszystkich podróżnych, w tym tych z ograniczoną możliwością poruszania się, poprawa poziomu bezpieczeństwa oraz zakup 1600 nowoczesnych platform do przewozów towarów – to inwestycje realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Cargo. By nadrobić narosłe przez lata zaniedbania, na modernizację sieci kolejowej potrzeba nawet 300 mld zł.

