Polska łososiem stoi, ale branża ma problem. "Może dojść do zamknięcia fabryk"

Eksport łososia z Polski do UE stanowi 25 proc. całego wolumenu ryb eksportowanych z naszego kraju na wspólny unijny rynek. W ciągu roku to blisko 195 mln pojedynczych porcji.

Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb (PSPR) wyjaśnia, że o wielkości branży może świadczyć to, że dwie największe firmy przetwarzają ok. 70 tys. ton ryb rocznie. Zakłady zatrudniają kilka tysięcy osób, a w szczycie sezonu ta liczba jeszcze się zwiększa.

Bitwa o "stiffening"

– Ograniczenie "stiffeningu" wymusi dostosowanie się do nowych warunków. Koszty należy liczyć w milionach złotych. Proponowane zmiany mają ogromny wpływ na opłacalność produkcji w polskich przetwórniach. W czarnym scenariuszu może dojść do zamknięcia fabryk – mówi money.pl Arletta Kramska, dyrektorka PSPR.

"Stiffening" to technologia przetwarzania ryb. Wędzone filety są zamrażane w temperaturze od –7 do –14 stopni Celsjusza, by można je było później pokroić na plastry. To zmniejsza ryzyko zakażenia ryb drobnoustrojami, w tym bakteriami.