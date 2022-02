Polska nieprzygotowana do konfliktu na Ukrainie. "Trudno o optymizm"

- Z jednej strony, gdy patrzymy na dane statystyczne, to możemy powiedzieć, że nie jest źle – może poza inflacją, która bardzo szybko rośnie. Natomiast wzrost gospodarczy za IV kwartał i prognozy dot. niskiego bezrobocia, to pokazuje, że jest całkiem nieźle. Jednak jak popatrzymy właśnie na inflację, na szybszy wzrost importu aniżeli importu, na politykę NBP, na rozwiązania związane z Polskim Ładem, które wniosły i każdego dnia dalej będą wnosiły tyle niestabilności, to trudno być optymistą - powiedziała w programie "Money. To się Liczy" dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca rady głównej Konfederacji Lewiatan. - Faktem jest, że Ukraina konsekwentnie przygotowywała się na ten trudny czas – podobnie jak zresztą Rosja. A my na pewno nie możemy powiedzieć, że widząc, co się dzieje wokół nas, że mamy zasoby, instytucje, organizacje wewnątrz kraju, które pozwalają nam myśleć o tych zagrożeniach trochę spokojniej - dodała.