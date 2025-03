Polska z wyższym wzrostem produktywności niż USA i Niemcy. Analiza EY

Zróżnicowany wzrost produktywności w poszczególnych sektorach

W latach 2019-2024 najdynamiczniejszy przyrost produktywności w Polsce zanotowano w sektorze rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, gdzie osiągnął on poziom 37,1 proc. (w porównaniu do 9,1 proc. w latach 2015-2019). Według analityków, jest to efekt zmniejszenia się liczby małych gospodarstw rolnych. Znaczący wzrost produktywności odnotowano również na rynku nieruchomości (35 proc. w latach 2019-2024 wobec 39,8 proc. w okresie 2015-2019), w przetwórstwie przemysłowym (12 proc. w latach 2019-2024 i 11 proc. w latach 2015-2019) oraz w budownictwie, które po spadku o 12,5 proc. w latach 2015-2019 odnotowało wzrost o 13,8 proc. w okresie 2019-2024.

Największy spadek produktywności zanotowała branża rozrywkowa - o 16 proc. w okresie 2019-2024, co analitycy wiążą z konsekwencjami pandemii. Spowolnienie dotknęło również inne sektory, takie jak handel, transport, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne (wzrost o 10,5 proc. w latach 2019-2024 wobec 15,9 proc. w okresie 2015-2019), usługi publiczne (spadek z 8,8 proc. do 6,1 proc.), finanse (spadek z 46,3 proc. do 4,4 proc.), branże ICT (spadek z 17,3 proc. do 1,7 proc.) oraz usługi profesjonalne (spadek z 18,5 proc. do 1,3 proc.).