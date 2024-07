Polski deweloper ma problemy. Co dalej?

"Grupa HRE wyróżnia się na rynku tym, że nie korzysta z kredytów bankowych, a projekty mieszkaniowe finansuje dzięki inwestorom indywidualnym. Od kwietnia 2019 r. do listopada 2023 r. sprzedawała im udziały w licznych spółkach celowych realizujących poszczególne projekty deweloperskie" - wyjaśnia "Puls Biznesu".

Deweloper ma problemy

Puls Biznesu szacuje, że do tej pory firma w ten sposób pozyskała miliard złotych. Wraz z nabywcami mieszkań, które nie zostały jeszcze oddane do użytku, kwota zagrożonych środków to nawet 2 mld złotych.