Polskie Radio zutylizuje 6 tys. promocyjnych beretów. Tak zdecydował prezes

O sprawie informuje "Gazeta Wyborcza", która powołuje się na byłą dyrektor stacji Magdę Jethon. To ona wymyśliła promocję Trójki poprzez filcowe berety z antenką i napisem "Trójka. Polskie Radio".

Nie podobały się one nowym władzom radia. – Koleżanka z Trójki, która była w radiu jeszcze jakiś czas po moim odejściu, opowiadała, że ówczesny dyrektor Jedynki Rafał Porzeziński, kiedy mijał ją na korytarzu, zamiast mówić "dzień dobry", mówił: "berecik". I śmiał się do rozpuku – opowiedziała Jethon.

Decyzję tę może uzasadniać wystąpienie w TVP Info Krzysztofa Czabańskiego. Szef Rady Mediów Narodowych chwilę przed wycofaniem z dystrybucji beretów, wyciągnął go na antenie kanału publicznego i stwierdził, że za sprawą takich gadżetów Polacy mieli być "skretyniałymi obywatelami".

Tymczasem pracownicy sklepu internetowego radia poinformowali dziennikarzy "GW", że berety są w "dobrym" stanie i "nadają się do noszenia". Co innego napisała im rzeczniczka prasowa PR Ewelina Steczkowska, która wskazała, że "po kilku latach przetrzymywania ich w magazynach nadają się jedynie do utylizacji".