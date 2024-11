Pomoc dla powodzian. Będą zmiany. Prezydent podpisał ustawę

Zmiany zawarte w noweli mają m.in. umożliwić wszystkim wskazanym w rozporządzeniu o stanie klęski żywiołowej poszkodowanym gminom i powiatom na skorzystanie z dofinansowania do 100 proc. kosztów zadań własnych. Do tej pory wkład ten musiał wynosić 20 proc.

Ustawa powodziowa. Oto co się zmieni

W trakcie prac parlamentarnych do rządowego projektu Sejm wprowadził m.in. poprawkę podnosząca do 200 tys. zł maksymalną wysokość pożyczki dla przedsiębiorców na usuwanie skutków powodzi. Posłowie wprowadzili też do ustawy zapis pozwalający na zwolnienie z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na wniosek bezpośrednio dotkniętych przez powódź przedsiębiorców, jeśli ich dochody spadły o co najmniej 40 proc.