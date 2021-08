Pomoc dla przedsiębiorców. Więcej pieniędzy nie będzie? Szef PFR odpowiada

Czwarta fala koronawirusa jest poważnym zagrożeniem. Co, jeśli będzie kolejny lockdown? Państwo ma pieniądze na pomoc przedsiębiorcom? - Przed nami czwarta, a może i piąta fala pandemii, ale jestem przekonany, że ten rok będzie dobry dla polskiej gospodarki. Poziom zaszczepienia jest na tyle duży, że pozwala to mieć nadzieję, iż skala hospitalizacji i śmiertelności będzie na niższym poziomie, co będzie argumentem przeciwko zamykaniu sektorów gospodarki - powiedział w programie "Money. To się liczy" Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. - Jesteśmy dobrze przygotowani pod względem gospodarczym, nawet czwarta, czy piąta fala, nie będą miały aż tak groźnego wpływu na polską gospodarkę - dodał.