Porządki w resorcie rozwoju. Dwaj wiceministrowie pożegnali się ze stanowiskiem

Polska upada ... 15 min. temu zgłoś do moderacji 11 2 Odpowiedz

tak teraz beda pomagac kredytobiorcom i Ukrainie tak jak wczesniej firmom w pandemi ale mysla że drukowaniem pieniedzy rozwiąza problemy, niestety rozdaja pieniadze bez pokrycia przy tym kradną na potęge, kolejne zmiany ministrow łaczenie firm, przejmowanie firm wszystko po kolesiowsku dla stołkow dla swoich, juz niedługo produktywni ludzie w Polsce stad wyjada i zostana emeryci patologia i niezaradni ludzie, a zostanie statek na dnie i 500 plus, 300 plus, 13 i 14 plus ale chleb bedzie mozna kupic za 1000 zł, ale tak jak w Rosji i na Białorusi Telewizja PIS bedzie głosiło że cały swiat nam zazdrosci dobrobytu