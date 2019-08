"Poszło! Dopinamy autostradowy ring". Umowa na S14 podpisana

Drugi odcinek ekspresowej trasy S14 - Zachodniej Obwodnicy Łodzi - to ostatni, brakujący fragment tzw. ringu dróg szybkiego ruchu wokół aglomeracji łódzkiej. W czwartek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na realizację odcinka od węzła Łódź Teofilów do Słowika. Wykonawcą została firma Stecol z Chin, a wartość kontraktu jest równa 724,1 mln zł.

Budowa trasy S14 jest ważna nie tylko z punktu widzenia strategii transportowej w regionie, ale także dla całej sieci dróg krajowych. "Po oddaniu do ruchu poprawi warunki życia mieszkańców Łodzi, Pabianic, Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego i Aleksandrowa Łódzkiego, wyprowadzając tranzyt z tych miejscowości, jednocześnie skracając czas przejazdu. Poprawi także warunki ruchu w zachodniej części Łodzi, ułatwiając kierowcom jadącym od strony Konina, Poddębic czy Warty dojazd do autostrad A1 i A2, a także drogi ekspresowej S8, bez konieczności wjeżdżania do miasta" - zapewnia GDDKiA w komunikacie.