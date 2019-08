Łopaty w dłoń. Ruszyła budowa trasy S19

Ruszyły prace na pierwszym z sześciu odcinków trasy S19 na terenie województwa lubelskiego - od węzła Kraśnik Południe do węzła Janów Lubelski Północ. Jak podaje GDDKiA, wykonawca odcinka, czyli Strabag, prowadzi obecnie wycinkę drzew, pierwsze roboty ziemne i wytycza przebieg przyszłej trasy w terenie. Zajmuje się ponadto rozpoznaniem saperskim i gromadzeniem kruszywa. We wtorek, 20 sierpnia, symbolicznym wbiciem pierwszej łopaty przypieczętowano rozpoczęcie prac w terenie.

Obecnie kierowcy jadący z Lublina do Rzeszowa korzystają z odcinków S19 na obwodnicy Lublina (ok. 10 km pomiędzy węzłami Lublin Sławinek i Lublin Rudnik) oraz ok. 19 km pomiędzy Sokołowem Małopolskim a węzłem Rzeszów Wschód na skrzyżowaniu z autostradą A4.

Po ukończeniu realizowanych obecnie odcinków blisko 160 km trasy pomiędzy węzłami Rzeszów Wschód i Lublin Sławinek będzie można przejechać zgodnie z przepisami w około 90 minut. Kolejne 70 minut potrwa przejazd ok. 140 km trasy S17 do węzła Zakręt pod Warszawą. W efekcie na odcinku z Rzeszowa do Warszawy kierowcy zaoszczędzą co najmniej godzinę.