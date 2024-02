Powoływali sami siebie do rad nadzorczych. Już się wycofali

Wojewodowie z nowymi funkcjami

Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz powołała wojewodę warmińsko-mazurskiego Radosława Króla do rady nadzorczej funduszu ochrony środowiska w Gdańsku. Król wysłał Rutkiewicz do rady funduszu w Olsztynie - informuje trójmiejska "Gazeta Wyborcza".

PiS wytyka partii Hołowni nominatów w spółkach

Szymon Hołownia ogłosił "zakaz powoływania" ludzi Polski 2050 do władz państwowych spółek. "Zmiany zaczynamy od siebie. Żadna osoba zatrudniona czy należąca do Polski 2050 nie otrzyma nominacji do rad nadzorczych. Jeśli dziś takie osoby tam są, podadzą się do dymisji" - napisał lider Polski 2050 w serwisie X.