Powrót zdalnego nauczania dzieli Polaków. "Wtedy edukacja będzie głównie dla bogatych"

Zaostrzone regulacje dla szkół premier Mateusz Morawiecki ogłosił w czwartek po południu. Zaczną obowiązywać od 17 października. W strefach czerwonych w szkołach wyższych i ponadpodstawowych wprowadza się naukę zdalną , w strefach żółtych w szkołach wyższych i ponadpodstawowych naukę hybrydową. - Tu nie chodzi tylko o kwestię pobytu dzieci w szkołach, ale też kwestię chociażby transportu. To wszystko będzie zmniejszało liczbę interakcji - wyjaśniał premier. Morawiecki podkreślił, że jeżeli będzie taka konieczność ze względu na naukę zdalną dla dzieci młodszych, to dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przywrócony.

W naszym badaniu, które zostało przeprowadzone przed ogłoszeniem większych restrykcji dla szkół, zapytaliśmy Polaków, czy ponowne zamknięcie szkół do czasu uspokojenia sytuacji epidemicznej to dobry pomysł. Społeczeństwo podzieliło się praktycznie na pół.

Koronawirus i szkoły. Dariusz Piontkowski o zgonach wśród nauczycieli

Nauczyciele nie chcą nauki zdalnej

Ostry komentarz RPO. Przepis o maseczkach to bubel. Rzecznik znów apeluje do premiera

- My naprawdę nie chcemy znowu pracować z domu. Wolimy uczyć w szkole - mówi Broniarz. Szybko jednak uzupełnia swoją wypowiedź. - Problem w tym, że w tej chwili szkoły bardzo często nie są już bezpiecznym miejscem. A my chcemy uczyć bez obawiania się o własne zdrowie i życie - dodaje szef ZNP.

Edukacja tylko dla bogatych?

Jego zdaniem szanse na to są minimalne. - Jeśli będzie to samo, co wiosną, to wiele dzieci będzie bez komputerów, internetu i de facto bez dostępu do edukacji - mówi szef ZNP.