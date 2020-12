Praca. Trwa nabór do GROM. Ryzykując życiem komandosi zarabiają przeciętnie

Do 24 grudnia br. trwa rekrutacja w słynnej warszawskiej jednostce o numerze 2305. Idealny kandydat na stanowisko tzw. operatora to czynny lub przeniesiony do rezerwy żołnierz innej formacji, albo funkcjonariusz jednej ze służb mundurowych z co najmniej dwuletnim stażem zawodowym, który nie przekroczył jeszcze 30. roku życia. Tyle stanowi regulamin rekrutacji.