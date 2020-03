Pracownicy nie mogą przeprowadzić badań okresowych. Rzecznik MŚP prosi o interwencję

- Przychodnie medycyny pracy z racji prewencyjnych nie przyjmują praktycznie osób, którym kończy się, wynikający z dotychczasowych orzeczeń lekarskich, okres określający brak przeciwwskazań do pracy. Rodzi to dolegliwości po stronie pracodawców, którzy zgodnie z prawem nie mogą dopuścić do pracy pracowników bez ważnych badań lekarskich” – czytamy w liście do minister rodziny, pracy i polityki społecznej.