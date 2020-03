Koronawirus. Minister Maląg: 500+ będzie realizowane, wsparcie także dla osób z niepełnosprawnościami

- Osoby te będą mogły liczyć na ok. 600 zł miesięcznie na usługi specjalistyczne. Taka jest potrzeba, ze środków PFRON będziemy chcieli w pełni sfinansować to wsparcie - wyjaśniła.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg zapewniła też o wsparciu wynagrodzeń. - Jeśli obrót pracodawcy spadnie w ostatnim miesiącu o 20 proc. to będziemy wypłacać 40 proc. wynagrodzenia pracownika. Chcemy, by było to do 3 miesięcy. Zależy nam na utrzymaniu miejsc pracy - powiedziała.